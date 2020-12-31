Пушков: США и Британия проиграли РФ в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/88a2bfee-4d05-11eb-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание британского представителя в ООН Карен Пирс о том, что победителями из пандемии коронавируса должны выйти «открытые общества», а не РФ и Китай. По его словам, Лондон и Вашингтон уже потерпели поражение.

По словам политика, Пирс видит борьбу с пандемией только как конкуренцию Запада с Россией и Китаем. Она не заметила, как США с рекордным количеством заражений и Великобритания с самым высоким уровнем смертности от COVID-19 в Европе уже эту борьбу проиграли.

Пушков добавил, что представитель Лондона всё ещё живёт прошлым, когда британская и американская системы здравоохранения считались лучшими в мире, хотя эта оценка была навязана мировому сообществу ими самими.

Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причём мы, в отличие от них с ними не соревновались — они сами её проиграли, — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Некоторое время назад официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в мире началась «война вакцин». Она отметила, что преимущество РФ в этом противостоянии заключается в достоверности достижений отечественных специалистов.

Ранее NEWS.ru писал, что аргентинский президент Альберто Фернандес прокомментировал критику российской вакцины от коронавируса «Спутник V», политическими оппонентами РФ и многими мировыми СМИ. По его словам, такая ситуация характерна для торговой войны. Поскольку миру так нужна вакцина, идёт геополитический спор о том, кто её обеспечит, пояснил глава государства.