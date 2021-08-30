Пушков сравнил Афганистан с Вьетнамом и рассказал о новой болезни США

Сенатор Алексей Пушков сравнил войну во Вьетнаме с военными действиями США в Афганистане и заявил, что Соединённые Штаты вскоре будут страдать от новой «болезни» — «афганского синдрома». Об этом он заявил в Twitter.

Его главная черта — крах веры в военную мощь и эффективность действий США. Причём как в самих США, так и во всём мире, — написал Пушков.

После захвата Афганистана членами запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» США стали спешно эвакуировать оттуда своих дипломатов и обычных граждан. Президент Джо Байден направил туда силовиков для охраны аэропорта и сопровождения американцев, однако ВС США допустили немало ошибок в своих действиях.

Ранее представитель талибов заявил, что США потерпели поражение в Афганистане, при этом добавив, что страна с уходом американских силовиков наконец-то обрела независимость.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.