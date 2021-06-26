Пушков сравнил Украину с паразитом

Украина стремится в Евросоюз ради доступа к его финансовым ресурсам, подобно паразиту, который жаждет поселиться в организме, способном его прокормить. Так российский сенатор Алексей Пушков ответил в своём Telegram-канале на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что без его страны ЕС не будет полноценным.

Он отметил, что Европа веками обходилась без Украины, а когда она возникла, в ЕС тоже «не ощутили её нехватки».

Потом в ЕС взыграло ретивое и там решили оторвать Украину от России. Оторвали. Но получили не «успешную демократию» и современную экономику, а большую проблему в виде нахлебника со слабенькой экономикой, невнятной, но агрессивной «элитой» и с черной дырой коррупции, — написал сенатор.

По его словам, у Европы собственных проблем хватает, поэтому руководству ЕС необходимо осознать, что принятие Украины в сообщество станет крупным шагом к его подрыву и разрушению.

Киев стремится в Европу <...> из-за неукротимого желания получить доступ к её финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме, — заявил сенатор.

Ранее Пушков назвал истерикой реакцию украинских властей на инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море. Он отметил, что такие действия Киева вряд ли изменят нежелание ведущих стран НАТО видеть страну в своих рядах.