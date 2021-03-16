Пушков сравнил разведку США с жёлтой прессой

https://static.news.ru/photo/02cc4fc6-119a-11eb-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, разведка США действует в духе жёлтой прессы.

Своё мнение российский сенатор высказал на странице в Twitter. По словам Пушкова, американские спецслужбы «кормят свою страну и мир небылицами».

В 2003 году нашла ОМУ (оружие массового уничтожения. — NEWS.ru) у Саддама Хусейна — его не было. Затем нашла зарин в сирийской Думе — его не было. И вот нашла, будто Россия пыталась влиять на исход выборов, и Иран пытался, и даже Куба, — написал сенатор.

16 марта США анонсировали санкции против России из-за «вмешательства в выборы». В опубликованном докладе разведка США излагала версию вмешательства в американские выборы. В частности, по сообщению спецслужб, Россия активно поддерживала экс-президента США Дональда Трампа, а Иран, в свою очередь, использовал своё влияние против него.

По информации источников CNN, США могут ввести новые санкции против РФ уже на следующей неделе. Об этом писал NEWS.ru.