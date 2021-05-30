Пушков сообщил Украине «плохие новости»

https://static.news.ru/photo/2c98fdd8-4d75-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

«Плохие новости» пришли для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, ставка украинских властей на расширение присутствия США в Чёрном море может оказаться не вполне надёжной. Такое случится, если РФ удержит преимущество в плане ракетных вооружений.

Также сенатор убеждён, что сила России на Чёрном море даёт Донбассу надёжное и безопасное будущее.

Ранее в Минобороны США сообщили, что корабельным системам ПРО Aegis не удалось поразить цели во время испытаний. В этой связи Пентагон начал проверку причин возникшей проблемы.

Ранее Пушков назвал главную опасность, исходящую от США.