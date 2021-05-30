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Пушков сообщил Украине «плохие новости»

02:47, 31 мая 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

«Плохие новости» пришли для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам Пушкова, ставка украинских властей на расширение присутствия США в Чёрном море может оказаться не вполне надёжной. Такое случится, если РФ удержит преимущество в плане ракетных вооружений.

Также сенатор убеждён, что сила России на Чёрном море даёт Донбассу надёжное и безопасное будущее.

Ранее в Минобороны США сообщили, что корабельным системам ПРО Aegis не удалось поразить цели во время испытаний. В этой связи Пентагон начал проверку причин возникшей проблемы.

Ранее Пушков назвал главную опасность, исходящую от США.

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