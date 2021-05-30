Пушков сообщил Украине «плохие новости»

«Плохие новости» пришли для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море. Об этом в своём Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам Пушкова, ставка украинских властей на расширение присутствия США в Чёрном море
Также сенатор убеждён, что сила России на Чёрном море даёт Донбассу надёжное и безопасное будущее.
Ранее в Минобороны США сообщили, что корабельным системам ПРО Aegis не удалось поразить цели во время испытаний. В этой связи Пентагон начал проверку причин возникшей проблемы.
Ранее Пушков назвал главную опасность, исходящую от США.