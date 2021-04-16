Пушков сообщил, почему Байден нуждается в саммите с Путиным

https://static.news.ru/photo/9cc04c5e-9f4d-11eb-8c41-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

У инициативы президента США Джо Байдена о проведении двустороннего саммита с Россией есть несколько причин. В первую очередь, данная идея связана с эскалацией конфликта на территории Донбасса. Его последствия, в частности, могут отразиться и на Вашингтоне. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что Байден, вероятно, опасается ухудшения ситуации в Донбассе. Американцы в этом случае не смогу воевать на стороне Украины. Когда-то Киев, заметил Пушков, ввязался в такую войну и крупно проиграл. Повторение стало бы сильным ударом по американским позициям. Этого Байден старается избежать.

Также желание провести саммит в указанном формате связано с уязвимостью США перед новейшими вооружениями РФ. Поэтому Байден и попросил не «перебарщивать» с ответными санкциями. Это показывает стремление президента к диалогу.

И, наконец, о дополнении к его речи об отношениях с Россией, озвученное вчера в Вашингтоне, которое, возможно, даёт ключ к пониманию замысла Байдена. Как мы услышали, он видит встречу с Путиным своеобразным «мостом», который позволит вернуть Россию в «мировое сообщество», под которым Байден понимает Запад и прежде всего «большую семёрку». Эту мысль Байден явно хотел обозначить, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы. Однако 15 апреля глава Белого дома ввёл против России очередные санкции из-за чрезвычайной угрозы национальной безопасности, которая якобы исходит из Москвы.

Как ранее передавал NEWS.ru, после того как Вашингтон ввёл в отношении Москвы новые ограничительные меры, приглашение Джо Байдена Владимиру Путину по проведению двустороннего саммита остаётся в силе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что возможная встреча двух президентов не оговаривается какими-либо условиями и финальное решение по ней примет Путин.