16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Пушков сообщил об использовании Западом разлада между РФ и Чехией

11:17, 23 апреля 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Главной целью разлада в отношениях России и Чехии является консолидация Запада против РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена уже поставила перед собой цель сплотить «альянс демократии». Задача заключается в том, чтобы провести единую политику в отношении Москвы. Однако несколько европейских стран всё же считают важным поддержание и расширение диалога и взаимодействия с Россией.

Невнятный характер обвинений в адрес России, отсутствие объяснений, что это был за склад, что там хранилось и для кого, какие есть конкретные доказательства против России — всё это показывает, что никому в западном альянсе не нужно реальное расследование. А необходимо другое — консолидация Запада на антироссийской основе, — заявил Пушков.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства. В Кремле ультиматум сочли неприемлемым.

Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

Ранее Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека по поводу высланных дипломатов. По его словам, подобный тон может дорого обойтись для Праги.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео