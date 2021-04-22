Пушков сообщил об использовании Западом разлада между РФ и Чехией

https://static.news.ru/photo/cbb95086-a40d-11eb-a8fc-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Совет Федерации/flickr.com

Главной целью разлада в отношениях России и Чехии является консолидация Запада против РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена уже поставила перед собой цель сплотить «альянс демократии». Задача заключается в том, чтобы провести единую политику в отношении Москвы. Однако несколько европейских стран всё же считают важным поддержание и расширение диалога и взаимодействия с Россией.

Невнятный характер обвинений в адрес России, отсутствие объяснений, что это был за склад, что там хранилось и для кого, какие есть конкретные доказательства против России — всё это показывает, что никому в западном альянсе не нужно реальное расследование. А необходимо другое — консолидация Запада на антироссийской основе, — заявил Пушков.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства. В Кремле ультиматум сочли неприемлемым.

Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

Ранее Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека по поводу высланных дипломатов. По его словам, подобный тон может дорого обойтись для Праги.