Пушков сообщил, из-за кого на самом деле страдает имидж Польши

https://static.news.ru/photo/1574dc2c-2731-11eb-821a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что РФ якобы пытается выставить Польшу страной, которая постоянно создаёт проблемы в Европе.

По словам Пушкова, образ Польши не связан с «усилиями России», так как ей неинтересно портить имидж Варшавы.

Оно вызвано тем, что внутренняя политика Польши не вписывается в требования и ценности ЕС, — считает сенатор.

Он отметил, что Польше необходимо «посмотреть в зеркало», а не предъявлять обвинения РФ. Именно в этом зеркале польские власти увидят виновного.

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Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что попытки испортить репутацию России в Европе с помощью обвинений, которые выдвигают польские власти в адрес Москвы, циничны и не новы. Претензии Варшавы при этом ничего общего с реальностью не имеют.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши. При этом, по словам представителя спецслужб, Кремль всячески выставляет польскую сторону как проблему для всего Евросоюза. Речь идёт, как отметил Жарин, о «разведывательной деятельности, провокациях, дипломатических выпадах и хакерских атаках» со стороны Москвы.Также пресс-секретарь подчеркнул, что Польша является «самой важной» страной в Восточной Европе и самой большой страной на восточном фланге НАТО.