Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков отметил правдивость заявления президента Франции Эммануэля Макрона, рассказавшего о конце западной гегемонии в международной политике.

Макрон прав, когда говорит о «конце эпохи западной гегемонии» в современном мире, — написал член Совета Федерации в своём аккаунте в Twitter.

Пушков подчеркнул, что в конечном счёте страны «Большой семёрки» будут вынуждены вернуть Россию в клуб, а затем привлечь и Китай. В противном случае, по мнению сенатора, G7 может превратиться в «затухающую структуру из уходящей эпохи».

Как сообщал News.ru, президент Пятой республики Эммануэль Макрон считает, что конец эпохи западного доминирования в мире связан с геополитическими изменениями, а именно укреплением позиций РФ и КНР.

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