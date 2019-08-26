https://static.news.ru/photo/c4bf23ee-c8c4-11e9-9008-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков отметил правдивость заявления президента Франции Эммануэля Макрона, рассказавшего о конце западной гегемонии в международной политике.

Макрон прав, когда говорит о «конце эпохи западной гегемонии» в современном мире, — написал член Совета Федерации в своём аккаунте в Twitter.

Макрон прав, когда говорит о «конце эпохи западной гегемонии» в современном мире. Именно поэтому в конечном счете «семерка» будет вынуждена вернуть Россию, а затем привлечь и Китай, если не захочет превратиться в затухающую структуру из уходящей эпохи. Обстоятельства изменились. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 27, 2019

Пушков подчеркнул, что в конечном счёте страны «Большой семёрки» будут вынуждены вернуть Россию в клуб, а затем привлечь и Китай. В противном случае, по мнению сенатора, G7 может превратиться в «затухающую структуру из уходящей эпохи».

Как сообщал News.ru, президент Пятой республики Эммануэль Макрон считает, что конец эпохи западного доминирования в мире связан с геополитическими изменениями, а именно укреплением позиций РФ и КНР.