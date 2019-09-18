Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Австрии, Италии, Франции и других европейских странах исключают возможность вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что эстонский президент Керсти Кальюлайд трезво оценила происходящее в Незалежной, сообщив об усталости западных государств «от отсутствия прогресса в этой стране».
И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы, — написал сенатор в Twitter.
Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране. Во Франции, Италии, Австрии и др. исключают возможность включения Украины в ЕС. И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы.
Как сообщал News.ru, лидер Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что оказываемая Киеву помощь не приводит к уменьшению коррупции на Украине. Она пояснила, что властям Незалежной необходимо продемонстрировать прогресс и результаты и показать, что развитие будет происходить быстрее.