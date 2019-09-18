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Министры иностранных дел РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас поговорили по телефону. Основной темой разговора стало заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата», не были поддержаны представителем Киева, — гласит...