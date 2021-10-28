Пушков назвал идеальный способ обесценить доллар

Сенатор Алексей Пушков опубликовал пост на своём Telegram-канале, где рассказал про новую инициативу администрации Байдена. Согласно информации из открытых источников, власти США собираются выплатить нелегальным семьям, которых разъединили при Трампе, до $1 миллиона.

При госдолге в 29 трлн долларов и низком экономическом росте США неизбежно будут наращивать долларовую массу, разогревая инфляцию и обесценивая доллар. Щедрость администрации Байдена в отношении мигрантов будет оплачивать весь мир, — написал Пушков.

Известно, что первоначально сумма компенсации не будет превышать $450 тысяч, но впоследствии может быть повышена до $1 миллиона.

Ранее американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск жёстко раскритиковал предложение законодателей США ввести «налог на миллиардеров». Бизнесмен, возглавивший на этой неделе список Forbes, в своём Twitter высказал мнение о новом законе. Он поддержал автора поста, который предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе​​​.

В документе сенаторов призвали не поддерживать предложение Рона Уайдена по обложению налогом нереализованный прирост капитала, потому что это приведёт к тому, что сначала власти обложат налогами миллиардеров и миллионеров, а затем возьмутся даже за тех, кто имеет вполне скромные инвестиции.