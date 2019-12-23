Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков поразмыслил о причинах намерения генсека НАТО Йенса Столтенберга встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению политика, у заявления Столтенберга могут быть две причины: либо создание видимости диалога для прикрытия растущей военной активности НАТО, либо снижение напряжённости. Сенатор склоняется к первому варианту, о чём написал в своём микроблоге.

Как сообщал NEWS.ru ранее, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о готовности к личному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.

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