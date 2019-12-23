https://static.news.ru/photo/ed493d56-25f1-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков поразмыслил о причинах намерения генсека НАТО Йенса Столтенберга встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению политика, у заявления Столтенберга могут быть две причины: либо создание видимости диалога для прикрытия растущей военной активности НАТО, либо снижение напряжённости. Сенатор склоняется к первому варианту, о чём написал в своём микроблоге.

Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряжённости. Сдается, ради видимости. Тактический манёвр. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2019 г.

Как сообщал NEWS.ru ранее, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о готовности к личному разговору с российским лидером Владимиром Путиным.