Российский сенатор Алексей Пушков поразмыслил о причинах намерения генсека НАТО Йенса Столтенберга встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
По мнению политика, у заявления Столтенберга могут быть две причины: либо создание видимости диалога для прикрытия растущей военной активности НАТО, либо снижение напряжённости. Сенатор склоняется к первому варианту, о чём написал в своём микроблоге.
Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряжённости. Сдается, ради видимости. Тактический манёвр.