https://static.news.ru/photo/7f6668ce-d86f-11e9-a609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал прямой угрозой Ирану обещание президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ответить на атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Встреча Трампа и Рухани на полях ГА ООН не состоится. Большие силы брошены на то, чтобы довести дело до ударов США по Ирану, — написал сенатор в посте в Twitter .

Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты. Это выглядит как прямая угроза Ирану, который США бездоказательно обвинили в этих атаках. Встреча Трампа и Рухани на полях ГА ООН не состоится. Большие силы брошены на то, чтобы довести дело до ударов США по Ирану. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2019

По распространённой версии, в атаке участвовали 10 дронов. Диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован.

Если поначалу фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иранских сил. В Министерстве иностранных дел Ирана эту версию назвали ложью.

Также сообщалось, что рынок нефти может вырасти на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100. Для стабилизации рынка нефти Трамп разрешил задействовать американские стратегические запасы топлива. News.ru анализировал, кому выгодны атаки на саудовские нефтяные объекты.