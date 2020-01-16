https://static.news.ru/photo/8a184a74-389d-11ea-86c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высмеял решение Киева о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.

Украина не выдержала: бойкот ПАСЕ с её стороны оказался недолгим — решила вернуться. Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов, — высказался сенатор в своём Twitter.

Пушков предположил, что украинцы теперь «как обычно» попытаются устроить России новую обструкцию в Парламентской ассамблее стран Европы.

Украина не выдержала: бойкот ПАСЕ с ее стороны оказался недолгим - решила вернуться. Это было предсказуемо: поза с надутыми губами из-за отмены санкций против России не дала результатов. Впечатлить Европу не удалось. Теперь попытаются устроить в ПАСЕ новую обструкцию. Как обычно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 января 2020 г.

Россию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме. В сентябре 2019 года украинская делегация отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения представителей РФ.

Как сообщал NEWS.ru, Верховная рада Украины на заседании 16 января приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.