https://static.news.ru/photo/a861ce5e-d981-11e9-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению украинской делегации, которая угрожает покинуть конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе слова в Варшаве.

По его словам, делегация с Украины уже летом угрожала покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако их ультиматумы всем надоели, поэтому их проигнорировали.

Уедут так уедут, — считает политик, добавив, что в ОБСЕ подобные угрозы никто не будет воспринимать всерьёз.

Украинская делегация угрожает покинуть конференцию ОБСЕ по свободе слова в Варшаве. Летом она угрожала покинуть июньскую сессию ПАСЕ. И все из-за того, что ее ультиматумы всем надоели. В Совете Европы эти угрозы проигнорировали. В ОБСЕ, полагаю, будет так же. Уедут так уедут. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская сообщила, что украинская делегация не захотела слушать «неудобную правду» о жизни российского Крыма и покинула совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время её выступления.