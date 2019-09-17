Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к заявлению украинской делегации, которая угрожает покинуть конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по свободе слова в Варшаве.

По его словам, делегация с Украины уже летом угрожала покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако их ультиматумы всем надоели, поэтому их проигнорировали.

Уедут так уедут, — считает политик, добавив, что в ОБСЕ подобные угрозы никто не будет воспринимать всерьёз.

Как писал News.ru, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская сообщила, что украинская делегация не захотела слушать «неудобную правду» о жизни российского Крыма и покинула совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во время её выступления.

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