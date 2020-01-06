https://static.news.ru/photo/02087d26-3167-11ea-82b5-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил об отсутствии намерений с российской стороны по ратификации договора о границе с Эстонией. Об этом политик сообщил в своём Twitter-аккаунте.
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией. Но и Россия не намерена - пусть Таллин не питает иллюзий. Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу. В 2014 мы вплотную подошли к ратификации, но по вине эстонской стороны шанс был упущен.
Ранее аналогичное заявление сделал парламент Эстонии. По мнению Таллина, в случае подписания соглашения Эстония не сможет претендовать на территории Псковской и Ленинградской областей. Также это приведёт к аннулированию Тартуского мирного договора, подчёркивают депутаты.
NEWS.ru сообщал ранее, что Эстония планирует добиваться новых санкций в отношении России. Они должны стать ответом на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.