https://static.news.ru/photo/02087d26-3167-11ea-82b5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил об отсутствии намерений с российской стороны по ратификации договора о границе с Эстонией. Об этом политик сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией. Но и Россия не намерена - пусть Таллин не питает иллюзий. Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу. В 2014 мы вплотную подошли к ратификации, но по вине эстонской стороны шанс был упущен. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 января 2020 г.

Ранее аналогичное заявление сделал парламент Эстонии. По мнению Таллина, в случае подписания соглашения Эстония не сможет претендовать на территории Псковской и Ленинградской областей. Также это приведёт к аннулированию Тартуского мирного договора, подчёркивают депутаты.

NEWS.ru сообщал ранее, что Эстония планирует добиваться новых санкций в отношении России. Они должны стать ответом на выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.