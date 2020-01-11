https://static.news.ru/photo/d9e0d3f4-34a2-11ea-81dd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что Россия может быть причастна к гибели украинского Boeing над Тегераном.

По его словам, всему миру очевидно, что Россия не несёт ответственность за гибель украинского лайнера.

Страна — поставщик оружия не несёт ответственности за его использование, — написал политик в Twitter.

Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 января 2020 г.

11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно: он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Тегераном вины в крушении Boeing. Он подчеркнул, что иранская сторона заявила об этом ещё до окончания работы международной комиссии по делу. Однако Украина, уточнил президент, настаивает на полноценном признании.

Как писал NEWS.ru, ранее глава СБУ Иван Баканов сообщил, что заявление иранского руководства о том, что военные республики сбили украинский самолёт по ошибке, доказало верность первой версии расследования, к которой склонялась Служба безопасности Украины.