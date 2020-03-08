https://static.news.ru/photo/0c1c380a-61f7-11ea-b5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что визит ряда лидеров западных стран на празднование Дня Победы в Москву станет катастрофой для его страны.

Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве, — написал политик в Twitter.

Пушков также припомнил слова действующего главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что праздничных мероприятий в стране 9 мая не будет. По мнению сенатора, в таком случае ехать туда незачем.

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Как писал ранее NEWS.ru, Климкин опасается, что западные лидеры, которые посетят парад Победы в Москве, будут обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, что невыгодно для Киева. По его мнению, украинским дипломатам следует убедить глав зарубежных держав посетить украинскую столицу до визита в Москву, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.