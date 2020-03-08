Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что визит ряда лидеров западных стран на празднование Дня Победы в Москву станет катастрофой для его страны.
Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве, — написал политик в Twitter.
Пушков также припомнил слова действующего главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что праздничных мероприятий в стране 9 мая не будет. По мнению сенатора, в таком случае ехать туда незачем.
Как писал ранее NEWS.ru, Климкин опасается, что западные лидеры, которые посетят парад Победы в Москве, будут обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, что невыгодно для Киева. По его мнению, украинским дипломатам следует убедить глав зарубежных держав посетить украинскую столицу до визита в Москву, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.