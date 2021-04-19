Пушков разглядел у Байдена «большую дубинку» для Путина

https://static.news.ru/photo/8fb16f9e-a0f5-11eb-a54f-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал на неочевидный сигнал президента США Джо Байдена, мимо которого прошли многие аналитики. Политик полагает, что американский лидер отправится на встречу с российским лидером Владимиром Путиным с «большой дубинкой» за спиной.

Так Пушков прокомментировал высказывания Байдена о политике Вашингтона в отношении Москвы. Он напомнил слова президента США о том, что Белый дом мог бы ввести более жёсткие санкции, но решил прибегнуть к умеренным, чтобы оставить открытой дверь для переговоров.

Иными словами, принятие таких санкций не отменено (Байден специально подчеркнул, что может к ним вернуться), а поставлено в зависимость от дальнейшего поведения России, — цитирует «Царьград» Пушкова.

Отложенные на потом экономические рычаги давления, полагает сенатор, отсрочены лишь до будущего саммита, «по итогам которого Байден и будет решать, вводить их или нет». По мнению Пушкова, в Вашингтоне решили попытаться принудить Россию к уступкам под угрозой ещё более жёстких санкций.

Ранее российский политик высказывал мнение, что если на возможной встрече между президентами России и США американский лидер будет пытаться говорить с позиции силы, то это может привести к новому варианту Карибского кризиса. Сенатор предупредил, что Путин на давление не поддастся.