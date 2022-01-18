Пушков рассказал, зачем Великобритания позвала Шойгу в Лондон

Страны Запада могут опасаться конфликта с Россией, именно этим можно объяснить приглашение министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон. Такое предположение сделал в ходе беседы с газетой «Взгляд» российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков считает, что Великобритания пошла на подобный шаг, опасаясь провала переговоров РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности.

В НАТО при всём пафосе жёстких заявлений Столтенберга, вероятно, всё же есть опасение, что в случае отсутствия договорённостей с Россией возникнет предконфликтная ситуация. В этом смысле Великобритания пытается продлить динамику переговоров на двустороннем уровне, — сказал Пушков.

Он также не исключил желание Лондона повести себя «неординарно» на фоне других европейских стран, которых практически исключили из переговорного процесса, и предложить Москве «какое-то рациональное взаимодействие».

При это Пушков оценил инициативу Великобритании как «дипломатический ход, нежели изменение позиции».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил, выступая в парламенте. Он хочет обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал Россию, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран.