https://static.news.ru/photo/f9d3c6f2-cb2b-11e9-a15e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что для Украины ничего не изменится в случае приглашения России на следующий саммит G7. Так он прокомментировал обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского, о которой тот рассказал в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Член Совета Федерации подчеркнул, что президент Дональд Трамп хочет пригласить своего российского коллегу Владимира Путина принять участие в следующем саммите «Большой семёрки» из-за веса Москвы в мировых делах. Пушков отметил, что Киев в этих вопросах «не играет никакой роли».

Зеленскому не стоит беспокоиться по поводу приглашения России на следующий саммит G7. От этого для Украины ровным счётом ничего не изменится, — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что «Большая семёрка» и «Большая двадцатка» — «вообще темы не для Украины».

Зеленскому не стоит беспокоиться по поводу приглашения России на следующий саммит G7. От этого для Украины ровным счетом ничего не изменится.Трамп хочет пригласить Путина из-за веса России в мировых делах, в к-ых Киев не играет никакой роли. G7 и G20 вообще не темы для Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019

Как писал News.ru, госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация президента США намерена вернуть Россию в G7. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что это необходимо. Обеспокоенность по поводу возможного участия РФ в следующей встрече «Большой семёрки» выразил президент Украины Владимир Зеленский.