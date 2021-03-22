Пушков рассказал об истерии Запада из-за Калининграда

https://static.news.ru/photo/43e5a580-8b65-11eb-96aa-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков назвал возможные причины нагнетания истерии на Западе из-за «военной угрозы», которая якобы исходит из Калининграда. По его словам, это делается с целью расширить присутствие в Восточной Европе США и Североатлантического альянса.

США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооружёнными силами; подтягивать к военным манёврам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки её нейтральному статусу, — говорится в сообщении сенатора в Telegram.

Он добавил, что тема Калининграда помогает НАТО оправдывать своё существование.

Без такой регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ, — подчеркнул Пушков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО представил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, данный регион является ключевым в политической и военной стратегии РФ и представляет собой «ворота» в Балтийское море и на Польскую низменность.