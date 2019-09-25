https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Сенатор Алексей Пушков заявил о необходимости начать проводить крупные мероприятия, прежде всего по линии ООН, за пределами Соединённых Штатов. Предложение члена Совета Федерации связано с персональными санкциями Вашингтона и невыдачей виз на въезд в США.

Надёжнее будет, — написал Пушков в Twitter .

Из-за давления и санкций США ряд стран нацелены на снижение своей зависимости от доллара и переходят в торговле на нац.валюты. Из-за персональных санкций и невыдачи виз на въезд в США пора проводить крупные мероприятия, прежде всего по линии ООН, за пределами США. Надежнее будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 26, 2019

Сенатор отметил, что ряд государств нацелен на снижение зависимости от доллара и переход на торговлю в национальных валютах. По словам Пушкова, это также связано с давлением и американскими ограничительными мерами.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал перенести международные конференции из США на фоне невыдачи виз делегации РФ.

News.ru сообщал, что десять участников делегации из РФ не получили визы в США. Они должны были вылететь для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала невыдачу виз дипломатам очередным актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций, а также неспособностью «как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства».