Пушков призвал наказать Молдавию за антироссийские высказывания Санду

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал направленные в адрес России враждебные высказывания президента Молдавии Майи Санду. В своём Telegram-аккаунте он написал, как стоит отреагировать на них. Сенатор считает, что после таких слов не стоит идти навстречу Молдавии в вопросе поставок газа и снижения цены на топливо.

И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждёт от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны, — высказал мнение член Совфеда.

Пушков подчеркнул, что после подобных антироссийских высказываний президента Молдавии у Москвы более нет никаких причин, чтобы принимать во внимание сложное финансовое положение Кишинёва и идти на уступки.

За газ надо платить, а где Санду возьмёт деньги — её дело, не наше, — сказал Пушков.

Ранее Санду высказалась о том, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии стать независимой от СССР. По её словам, исключительно для этого понадобилась война в Приднестровье.

Также Санду ранее отмечала, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев. Миротворческой операции в Приднестровье в 2022 году исполняется 30 лет.