Пушков рассказал о России в мечтах Байдена

https://static.news.ru/photo/ef9b12d0-8809-11ea-bcf0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков описал в Telegram Россию, о которой мечтает президент США Джо Байден.

Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом, — подчеркнул сенатор.

Он призвал хозяина Белого дома «перестать мечтать» и отметил, что мечты Байдена не сбудутся.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки мечтают, чтобы Россия снова стала замкнутой страной, как это было в период нахождения у власти первого президента РФ Бориса Ельцина в 90-е годы. Об этом заявил журналист турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.