Пушков рассказал о роли России в мире после пандемии

https://static.news.ru/photo/88101cfa-b27b-11e9-aa4f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединённые Штаты вынужденно расстанутся со статусом мировой «державы номер один» сразу после пандемии коронавируса. По его словам, этому будут способствовать поведение Белого дома по отношению к ближайшим союзникам по НАТО, которым во время эпидемии он не стал помогать.

После этого США придётся делить роль мирового гегемона с Россией и Китаем, заявил Пушков в интервью «Парламентской газете». Что касается сроков, по мнению сенатора, изменения в мире случатся в течение десяти лет.

Только за последние годы на имидж США негативно повлияло сразу несколько процессов, среди которых — введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата, — пояснил член Совета Федерации.

Пушков добавил, что Москва получит новые возможности на мировой арене, а её роль значительно возрастёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков заявил: гегемония США в мире остаётся в прошлом. Так он прокомментировал публикацию в китайском СМИ о том, что после победы человечества над заразой реформировать миропорядок будут Москва, Пекин и Вашингтон. Он добавил, что американская элита к такому повороту дел не готова.