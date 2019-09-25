Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские власти заинтересованы в рекомендациях Счётной палаты по экономическим и социальным аспектам жизни общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в Москве.

Глава государства сказал, что такие аналитические выкладки всегда «взвешенные, точные и реалистичные». Рекомендации ваших коллег, в данном случае Счётной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической и социальной политики, безусловно,...