Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что процедура импичмента президента США Дональда Трампа была начата в целях предвыборной борьбы.

По словам сенатора, смысл процедуры — в подрыве предвыборных позиций американского лидера.

Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют, — написал сенатор в Twitter.

Как ранее писал News.ru, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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