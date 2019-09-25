https://static.news.ru/photo/df823c8c-df8c-11e9-a533-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что процедура импичмента президента США Дональда Трампа была начата в целях предвыборной борьбы.
По словам сенатора, смысл процедуры — в подрыве предвыборных позиций американского лидера.
Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют, — написал сенатор в Twitter.
Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство - заблокируют. Смысл в другом: подорвать предвыборные позиции Трампа. Т.е., процедура импичмента начата в целях предвыборной борьбы.
Как ранее писал News.ru, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси, политик, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Подобная процедура применялась в Штатах три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост. В поддержку решения начать данную процедуру высказалась бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.