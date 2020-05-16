Пушков рассказал о цели украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

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Украинские власти решили ввести санкции против российских учреждений культуры и науки, чтобы «впечатлить» националистов и продемонстрировать своё нежелание идти на сближение с РФ. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.

Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет. И чтобы в Москве не надеялись на какую-то нормализацию отношений, — заявил российский политик в разговоре с «Парламентской газетой».

По его словам, эти санкции можно было вообще не вводить, так как они не наносят вреда Москве и не несут никаких финансовых выгод Украине. Но при этом Зеленский, обещавший во время предвыборной гонки наладить отношения с РФ, лишний раз показал, что он является «марионеткой в руках тех, кто находится за его спиной». У украинского лидера нет свой политической линии.

Пушков подчеркнул, что Зеленский продолжил путь бывшего президента Украины Петра Порошенко. Именно из-за этого действующий глава государства потерял половину своего рейтинга.

Как писал NEWS.ru, санкции против МГУ и Эрмитажа, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются русофобией на грани бескультурья. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.