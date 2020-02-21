https://static.news.ru/photo/4df2dfb6-5489-11ea-acd6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал продолжением американской комедии появившуюся в прессе информацию о докладе разведки США, посвящённом предполагаемому вмешательству России в выборы президента Штатов.

Если Трамп будет переизбран, то пусть демократы благодарят за это своих лидеров — авторов провалившегося импичмента. Россия ни при чём, — написал сенатор в Twitter.

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Как сообщал NEWS.ru, сведения о вероятном вмешательстве РФ в американский избирательный процесс опубликовала газета The New York Times. По утверждению журналистов, спецслужбы Соединённых Штатов называют целью России подрыв доверия к американской избирательной системе. Разведка считает, что Москва вмешивается как в общий ход выборов, так и в праймериз Демпартии. В докладе сотрудников спецслужб отмечается, что российская сторона намерена распространять дезинформацию.