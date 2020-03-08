https://static.news.ru/photo/eb8ca8cc-6165-11ea-80f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что итальянская область Ломбардия стала главным очагом коронавируса. При этом он дал совет, как сократить распространение заболевания.

Политик отметил, что в этой области расположен Милан, где находится крупнейший аэропорт. Кроме того, этот город является центром шопинг-туризма.

Почти все выявленные случаи в России — люди, недавно прибывшие из Италии. Рецепт ясен: хотите сократить угрозу — прекращайте полёты, — считает сенатор.

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Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.

NEWS.ru писал ранее, что из-за распространения заболевания в Италии закрыли все учреждения культуры. Так же были ужесточены меры предосторожности в 14 провинциях.