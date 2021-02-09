Пушков рассказал, как Харрис станет президентом США

https://static.news.ru/photo/c793b7a4-6b4f-11eb-b2ab-96000091f725_660.jpg Камала Харрис Фото: Ken Cedeno/CNP/MediaPunch/imago-images.de/Global Look Press

Раскол в Республиканской партии США, наметившийся в ходе процедуры второго импичмента Дональда Трампа, может открыть дорогу в президентское кресло действующему вице-президенту Камале Харрис. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор в своём Telegram-канале отметил , что, хотя импичмент бывшего хозяина Белого дома пока «не вырисовывается», против него интригует «антитрамповское крыло» Республиканской партии.

Раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году. И тогда они будут в бессилии смотреть, как в 2025-м Белый дом уже в качестве президента войдёт Камала Харрис, — говорится в сообщении сенатора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенат США назвал конституционным процесс импичмента Дональда Трампа. Об этом говорят результаты голосования. За то, что процедура не противоречит американской конституции, проголосовали 56 сенаторов, 44 высказались против. Трампа поддержали большинство членов Республиканской партии, но шестеро проголосовали вместе с демократами.