Пушков рассказал, как дальше будут вести себя США по отношению к России

https://static.news.ru/photo/ee6017c0-82e6-11eb-b7b9-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков предположил, что США вряд ли осмелятся на какие-то резкие шаги по отношению к России и предпочтут проводить «осаду». Вряд ли Америка захочет пойти на обострение отношений с РФ вплоть до военного конфликта.

Антироссийские действия будут, но их целью будет скорее длительная осада «путинской России», чем набор резких и рискованных шагов, способных поставить ситуацию на грань военного конфликта, — пояснил Пушков в своём Telegram-канале.

По словам председателя комиссии Совфеда по информационной политике, Байден тоже не спешит с рискованными мерами, а его «жестокость» по отношению к России носит, в основном, риторический характер.

В целом же сенатор предположил развитие отношений между США и Россией по трём сценариям. Это «санкции из ада», на которых настаивают «самые последовательные русофобы», подталкивание Украины к войне в Донбассе под «покровительством» США и увеличение натовских и американских контингентов в Польше и других странах альянса, которые граничат с Россией.

Однако, по мнению Пушкова, первые два варианта хоть и оговариваются, но вряд ли будут реализованы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Джо Байден не собирается устраивать «перезапуск» взаимоотношений с Россией. Он исключает подобное решение, передаёт Washington Post со ссылкой на анонимные источники.