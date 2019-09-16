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Лидеры России, Турции и Ирана могут затронуть вопрос о нападении на объекты Saudi Aramco во время саммита в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что данная тема отдельно в повестке дня не стоит, передаёт «Интерфакс». Традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута, — заявил...