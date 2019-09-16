Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москве нужно, чтобы Киев выполнил свои обязательства в рамках Минских договорённостей.

Член Совета Федерации отметил, что власти Украины затеяли новую игру вокруг соглашений.

Зеленскому саммит «четвёрки» необходим для статуса и пропаганды. России же нужно выполнение Киевом своих обязательств. Ревизия «Минска-2» недопустима, — написал Пушков в посте в Twitter, подчеркнув, что других соглашений нет и не будет.

Ранее Зеленский заявил, что в Незалежной ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. Украинский лидер отметил, что самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Позднее представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма сообщил, что Путин и Зеленский могут провести личную встречу на саммите в «нормандском формате», писал News.ru.

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