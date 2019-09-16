https://static.news.ru/photo/7437ec50-d862-11e9-9825-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Москве нужно, чтобы Киев выполнил свои обязательства в рамках Минских договорённостей.
Член Совета Федерации отметил, что власти Украины затеяли новую игру вокруг соглашений.
Зеленскому саммит «четвёрки» необходим для статуса и пропаганды. России же нужно выполнение Киевом своих обязательств. Ревизия «Минска-2» недопустима, — написал Пушков в посте в Twitter, подчеркнув, что других соглашений нет и не будет.
Киев затеял новую игру вокруг Минских соглашений - хочет сделать из них нужные для себя купюры. Зеленскому саммит «четверки» необходим для статуса и пропаганды. России же нужно выполнение Киевом своих обязательств. Ревизия Минска-2 недопустима. Других соглашений нет и не будет.
Ранее Зеленский заявил, что в Незалежной ведётся подготовка карты выполнения Минских соглашений с указанием точных сроков реализации. Украинский лидер отметил, что самым первым шагом станет встреча «нормандской четвёрки». Позднее представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма сообщил, что Путин и Зеленский могут провести личную встречу на саммите в «нормандском формате», писал News.ru.