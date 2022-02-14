Пушков раскрыл значение заявления посла Украины по НАТО

Сенатор Алексей Пушков раскрыл в Telegram истинное значение для Запада заявления посла Украины в Великобритании Вадимf Пристайко о том, что страна может и не вступать в НАТО. По его словам, реакция зарубежных государств продемонстрировала их истинные настроения.

Она отражает новую тенденцию: на Западе всё чаще хотят услышать именно это от Украины, — написал политик.

Пушков напомнил, что в Европе уже начали обсуждать вопрос предоставления Украине нейтрального статуса, а в Министерстве обороны Великобритании выразили готовность поддержать любое решение государства. Политик добавил, что «дискурс явно изменился».

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от стремления получить членство в НАТО, чтобы «избежать войны» с Россией. После этого пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что дипломату необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду, заявив о возможном отказе страны от вступления в Альянс.