Пушков раскрыл планы Саакашвили в Грузии

Дестабилизация ситуации в стране стала целью возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Такое мнение высказал в своём Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, Саакашвили является не политиком, а авантюристом, который «хочет поднять народную волну»

Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию, — написал сенатор.

По мысли Пушкова, Саакашвили надеется, что грузины вынесут его из тюрьмы под радостные крики толпы и это станет «новой коронацией».

Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет, — резюмировал Пушков.

1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.