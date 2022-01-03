Пушков раскрыл, когда придёт конец транзиту газа через Украину

Об окончании транзита российского газа через территорию Украины заявил в своём Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из трубы, если уровня импорта горючего не хватит для покрытия суточных дефицитов.

По мнению российского сенатора, в этой ситуации РФ разорвёт действующую договорённость с Киевом.

Интересный прогноз: Украине придётся воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведёт к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита, — написал Пушков.

Транзитный контракт сроком на пять лет Россия и Украина подписали в конце 2019 года. Документ гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в оставшиеся четыре.

Украина перестала закупать газ напрямую у РФ с 2015 года. Она заменила его виртуальным реверсом, который представляет из себя взаимозачёт поставок с европейскими покупателями. Украина отбирает часть транзитного газа, который направляется в Европу. Фактически топливо не пересекает границы Украины, однако по документам оно оформляется как импортированное из ЕС.