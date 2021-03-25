Пушков раскритиковал власти Украины за отказ от российской вакцины

https://static.news.ru/photo/3ecc6410-8e05-11eb-bd43-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков оценил прививочную кампанию на Украине. По его мнению, власти страны неверно выбрали вакцину.

Он припомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его соотечественники «не кролики, чтобы испытывать на них российскую вакцину».

И решил дать им «проверенную» — с тяжёлыми побочными эффектами. Её применение приостановили многие страны. Но она западная. А потому её возможные жертвы Зеленского не волнуют, — написал политик в Twitter.

Zelensky will gladly let his citizenry suffer due to misplaced nationalistic pride. https://t.co/EU89xq4T4Y — Mats Nilsson (@mazzenilsson) March 25, 2021

Ранее стало известно, что Зеленский подписал закон, снимающий любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Документ был разработан кабмином Украины на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

Как писал NEWS.ru, в Черновицкой области скончался провизор аптеки после вакцинации препаратом компанией AstraZeneca. До этого через два дня после прививки умерла военнослужащая по контракту.