Очевидный провал: Пушков раскритиковал визит Зеленского в США
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:40, 01 сентября 2021
Алексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На фоне бегства американцев из Афганистана визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.
По мнению Пушкова, визит Зеленского в США «совсем затерялся» на фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, «вызванной бегством американцев» от «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).
По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом, — отметил сенатор.
Пушков считает, что в ходе встречи двух президентов будут произнесены «дежурные слова, однако в имиджевом плане поездка Зеленского пала жертвой «афганского синдрома» в США и выглядит очевидным провалом.
Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее... — резюмировал сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.