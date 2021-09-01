Очевидный провал: Пушков раскритиковал визит Зеленского в США

На фоне бегства американцев из Афганистана визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, визит Зеленского в США «совсем затерялся» на фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, «вызванной бегством американцев» от «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом, — отметил сенатор.

Пушков считает, что в ходе встречи двух президентов будут произнесены «дежурные слова, однако в имиджевом плане поездка Зеленского пала жертвой «афганского синдрома» в США и выглядит очевидным провалом.

Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее... — резюмировал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.