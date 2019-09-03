Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он сказать что-то Польше в связи с трагической годовщиной, заявил о желании поздравить страну. Президент США назвал Польшу великим государством с замечательными людьми, отметив, что в Штатах живёт много выходцев из этой европейской страны.
Одобрение действий Гитлера Варшаве припомнил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак. Он заявил, что в 1938 году страны Европы поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом, писал News.ru.