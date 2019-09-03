https://static.news.ru/photo/f99ddb88-cee5-11e9-988c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который поздравил Польшу с началом Второй мировой войны.

Сенатор напомнил, что вместо Варшавы, где прошли памятные мероприятия, американский лидер отправился на гольф-поле.

Неохота ему разбираться, что они там отмечают, — написал Пушков в Twitter .

Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй Мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 4, 2019

Ранее Трамп, отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он сказать что-то Польше в связи с трагической годовщиной, заявил о желании поздравить страну. Президент США назвал Польшу великим государством с замечательными людьми, отметив, что в Штатах живёт много выходцев из этой европейской страны.

Одобрение действий Гитлера Варшаве припомнил бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак. Он заявил, что в 1938 году страны Европы поддержали аннексию территории Чехословакии Третьим рейхом, писал News.ru.