Пушков раскритиковал Шахрая за слова о распаде СССР и Горбачёве

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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал помощника бывшего президента России Бориса Ельцина Сергея Шахрая за его заявление о вине в распаде СССР Михаила Горбачёва и невиновности Ельцина.

Сенатор выразил удивление заявлением Шахрая о том, что вся ответственность за развал СССР лежит на Горбачёве. Помощник Ельцина утверждал, что Беловежские соглашения стали лишь оформлением развала страны, тогда как Горбачёв якобы сделал это ранее, пишет «ПолитЭксперт».

Пушков подчеркнул, что заявление Шахрая похоже на попытку снять ответственность с команды Ельцина за произошедшие события. Сенатор полагает, что заявление помощника Ельцина противоречит целому ряду фактов, а также не может восприниматься всерьёз.

Пушков также заподозрил Шахрая в попытке изменить «утвердившуюся в общественном сознании точку зрения».

Как сообщал NEWS.ru, ранее сенатор Алексей Пушков отреагировал на сообщения о планах американской администрации ввести новые санкции в отношении России. Он считает, что отношения между странами окончательно испортятся и из «холодных» превратятся в «ледяные».