«Бездарность»: Пушков раскритиковал курс Киева на евроассоциацию

Российский сенатор Алексей Пушков подверг жёсткой критике курс Киева на евроассоциацию. По его мнению, это вредит экономике Украины.
Таким образом Пушков прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш. Женщина ранее заявила о том, что её страна на внешнеэкономическом рынке «торгует в минус», при этом её главным торговыми партнёрами являются Россия, Германия и Китай.
По мнению российского сенатора, желание киевских властей сблизиться с Европой является бездарным.
Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, всё непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — всё давно уже вышло наружу, — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Политик убеждён, что рынок Европы насыщен различными товарами и украинская продукция там абсолютно не нужна. И рассчитывать на скупку подделок взамен на «защиту от русского варварства» Украине не приходится.
За недалёкость надо платить. Украина и платит, — заключил Пушков.
Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. По его словам, первыми в списке Белого дома стоят Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.