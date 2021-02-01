«Бездарность»: Пушков раскритиковал курс Киева на евроассоциацию

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков подверг жёсткой критике курс Киева на евроассоциацию. По его мнению, это вредит экономике Украины.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш. Женщина ранее заявила о том, что её страна на внешнеэкономическом рынке «торгует в минус», при этом её главным торговыми партнёрами являются Россия, Германия и Китай.

По мнению российского сенатора, желание киевских властей сблизиться с Европой является бездарным.

Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, всё непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — всё давно уже вышло наружу, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Политик убеждён, что рынок Европы насыщен различными товарами и украинская продукция там абсолютно не нужна. И рассчитывать на скупку подделок взамен на «защиту от русского варварства» Украине не приходится.

За недалёкость надо платить. Украина и платит, — заключил Пушков.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. По его словам, первыми в списке Белого дома стоят Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.