Пушков раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово»

Сенатор Алексей Пушков жёстко раскритиковал Госдеп после предложения «поверить США на слово» о планах России снять фейковое видео про нападение Украины. В своём Telegram-канале он с иронией напомнил, что один из американских журналистов не поверил в такие сообщения.

Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент Associated Press Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной «лапше» про русских на брифинге Госдепа, — написал сенатор.

По его словам, Госдеп неоднократно предлагал верить в различного рода фейки, начиная с оружия массового поражения в Ираке и заканчивая «хлорной атакой» в сирийском городе Дума, которая на деле оказалась постановкой «белых касок».

«Чего вы от меня хотите, Мэтт?» — робко и неуверенно спросил недоверчивого корреспондента обычно демонстративно напористый представитель Госдепа. Мэтт хотел одного — доказательств. Но их, как всегда, не было, — заключил Пушков.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что США не готовы воевать за Украину, по этой причине выход ситуации из-под контроля не входит в интересы Вашингтона. Он добавил, что американское руководство может пойти на тактические шаги в отношениях с Россией.