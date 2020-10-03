Пушков раскритиковал Горбачёва за его политику в отношении Германии

https://static.news.ru/photo/6c3e2b7e-059b-11eb-a2c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединение Германии в 1990 году на самом деле стало поглощением ГДР со стороны ФРГ, что вновь подтверждает провал политики последнего руководителя СССР Михаила Горбачёва на германском направлении, убеждён сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, все действия Горбачёва стали «курсом на упреждающие уступки». Сенатор отметил, что такой политики затем стал придерживаться первый президент России Борис Ельцин.

Первый закон реальной политики: избавьтесь от иллюзий. Второй закон реальной политики: забудьте об упреждающих уступках, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что уступки в политике всегда будут считаться признаком слабости и никогда не заставят другую сторону также уступить.

Помнить их будут ровно столько времени, сколько понадобится, — заявил Пушков.

Сенатор отметил, что за совершённые уступки никто ничего не заплатит, поскольку они уже ничего не стоят.

ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ по Договору об окончательном урегулировании (договор «Два плюс четыре»). Он был подписан Великобританией, Францией, США, ГДР, ФРГ и СССР.

Ранее Пушков оценил заявление латвийского политика о русском языке, писал NEWS.ru.