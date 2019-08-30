https://static.news.ru/photo/445b2b18-cbde-11e9-8ee3-fa163e074e61_660.jpg Эдгарс Ринкевичс Фото: Xinhua/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «большой глупостью» заявление министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса об оккупации Советским Союзом республик Прибалтики. По мнению сенатора, политик элементарно «не знает, что такое оккупация».

Пушков напомнил, что будущий глава МИД Латвии «родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе». Такая, как отметил член Совфеда , благополучная жизнь едва ли похожа на условия выживания в условиях оккупации.

Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация. Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 august 2019

Ранее, как писал News.ru, Ринкевичс написал в Twitter, что советских балтийских республик никогда не было. Они, подчеркнул дипломат, были оккупированы СССР в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а годы спустя восстановили независимость. Так он ответил на сообщение МИД России о неоправдавшихся надеждах на появление в Европе новых правовых государств после получения независимости Латвией, Литвой и Эстонией.