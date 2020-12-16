Пушков раскритиковал британского журналиста за вопрос Путину

https://static.news.ru/photo/feb76142-40c3-11eb-b979-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал вопрос, который президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции задал журналист BBC.

Сотрудник британского СМИ поинтересовался, считает ли Путин себя ответственным за «плачевное состояние» отношений Кремля с Вашингтоном и Лондоном или же власти РФ «белые и пушистые».

С 1997, когда началась экспансия НАТО, альянс вплотную подошёл к границам России, разместил своих военных в Прибалтике и Польше, построили базу ПРО в Румынии и направляет военные суда в Чёрное и Балтийское моря. А потом ВВС задаёт вопросы, кто виноват в новой холодной войне. Кто? — отметил сенатор в своём Twitter.

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Путин же заявил, что по сравнению с Западом Россия действительно «белая и пушистая», поскольку НАТО уверяло Кремль об отсутствии планов расширения на восток, но обещания нарушены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман объяснил ответ Путина журналисту об «агрессии» Москвы. Когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо и того лучше — давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле, прокомментировал позицию Путина интеллектуал.