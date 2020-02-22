https://static.news.ru/photo/743e1200-5590-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Pustovit/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал с иронией на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что беспорядки в Новых Санжарах были спланированы и поставлены профессионалами.

Если на Полтавщине были «профессиональные подстрекатели», которые только и ждали момента, чтобы протестами встретить автобус с потенциально больными, это в корне меняет дело! Тогда негодующая толпа — это лишь «подстрекнутые» люди. Вот только верится в это с трудом, — написал политик в Twitter.

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Власти Украины эвакуировали из китайской Ухани 45 украинцев и 27 граждан восьми других стран. Местом под двухнедельную обсервацию был выбран санаторий в Новых Санжарах. Узнав, куда везут людей, местные жители начали перекрывать трассу и кидать камни в автобус с эвакуированными. Начались стычки с полицией. Чтобы успокоить местных жителей, в санатории с изолированными людьми осталась и глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая.

Президент страны Владимир Зеленский осудил поведение украинцев. По его словам, Украина напоминает Европу времён Средневековья.