https://static.news.ru/photo/de6d2c72-dae0-11e9-b174-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя заявление иранского министра Джавада Зарифа, призвал отнестись к подобным словам как к предупреждению, так как Иран обладает мощным ракетным потенциалом.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любое нападение на его страну усилит напряжённость в регионах Персидского залива и приведёт к «тотальной войне» с многочисленными жертвами. Таким образом он ответил госсекретарю США Майклу Помпео, заявившему, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран, является «актом войны».

Заявление главы МИД Ирана — ясное предупреждение. Эскалация угроз крайне опасна, — считает политик.

По его словам, война не в интересах ни США, ни Саудовской Аравии.

Заявление главы МИД Ирана М.Зарифа о полномасштабной войне в случае ударов по Ирану - ясное предупреждение. Иран не Ирак. У Саддама все ушло в гудок. Иран же обладает мощным ракетным потенциалом. Война не в интересах ни США, ни Саудовской Аравии. Эскалация угроз крайне опасна. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп признался, что готов к войне с Ираном, несмотря на то, что ему этого очень не хочется. По его словам, именно Тегеран организовал нападение беспилотников на объекты в Саудовской Аравии.