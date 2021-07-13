Пушков прокомментировал требование ЕСПЧ признать однополые браки в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки. Об этом написал в своём Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

Признать однополые браки этот суд никого заставить не может — ни Россию, ни даже такие страны — члены ЕС, как Венгрия и Польша. Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий, — заявил Пушков.

По его словам, ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Это говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе.

Он напомнил, что в Конституцию России внесены поправки, отвергающие произвольные и политизированные трактовки обязательств России перед Советом Европы.

Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни» своим отказом регистрировать однополые браки.