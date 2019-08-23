https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву нужно думать не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах сокращения населения. Политик считает, что через 5--10 лет страна исчезнет.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.
Киевским политикам не об отношениях России и «Большой семёрки» надо думать и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной, — считает Пушков.
По его мнению, население Украины сокращается из-за некоторых министров и чиновников.
Киевским политикам не об отношениях России и «большой семерки» надо думать, и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потере населения Украиной. Ещё 5-10 лет политики всяческих Супрун, Омелянов и им подобных, и от Украины и половины не останется. https://t.co/jOqNaOjeT8
Как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о поднятии украинского флага над Владивостоком, «как и сто лет назад».