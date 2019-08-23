Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву нужно думать не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах сокращения населения. Политик считает, что через 5--10 лет страна исчезнет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.

Киевским политикам не об отношениях России и «Большой семёрки» надо думать и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной, — считает Пушков.

По его мнению, население Украины сокращается из-за некоторых министров и чиновников.

Как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о поднятии украинского флага над Владивостоком, «как и сто лет назад».

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