https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву нужно думать не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах сокращения населения. Политик считает, что через 5--10 лет страна исчезнет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.

Киевским политикам не об отношениях России и «Большой семёрки» надо думать и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потери населения Украиной, — считает Пушков.

По его мнению, население Украины сокращается из-за некоторых министров и чиновников.

Киевским политикам не об отношениях России и «большой семерки» надо думать, и не об «украинском флаге над Владивостоком», а о причинах быстрой потере населения Украиной. Ещё 5-10 лет политики всяческих Супрун, Омелянов и им подобных, и от Украины и половины не останется. https://t.co/jOqNaOjeT8 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 августа 2019 г.

Как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о поднятии украинского флага над Владивостоком, «как и сто лет назад».