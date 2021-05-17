Игра в кошки-мышки: Пушков оценил решение РКН не замедлять Twitter

https://static.news.ru/photo/ab713198-b724-11eb-b834-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков заявил, что замедление трафика Twitter сохранится, пока компания не удалит всю запрещённую информацию. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Если же Твиттер вновь начнёт играть в кошки-мышки с Роскомнадзором, то будет в роли мышки: в распоряжении регулятора остаются более серьёзные меры, — считает сенатор.

Он добавил, что в соцсети должны отдавать себе в этом отчёт.

Сегодня Роскомнадзор сообщил, что принял решение ослабить ограничения, наложенные на работу Twitter. В ведомстве оценили усилия по выполнению требований российского законодательства — с платформы был удалён 91% противоправного контента, на который ранее поступали жалобы.

Ранее Пушков заявил, что Facebook работает как фактическое подразделение американских спецслужб. Таким образом Пушков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Facebook и Instagram могут ввести платные подписки для защиты персональных данных.